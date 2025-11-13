Europa-Park Resort

Rechtszaak rond bizar ongeluk bij duikshow Europa-Park: directeur bekent fouten

In Duitsland is het strafproces van start gegaan rond het dramatische ongeval bij een duikshow in Europa-Park. In augustus 2023 klapte het waterbassin van de productie Retorno dos Piratas tijdens een voorstelling uit elkaar. De waterbak spleet open en de torens vielen om. Acht mensen raakten gewond: zes duikers en twee pretparkbezoekers.

De 45-jarige directeur van de betrokken Franse firma Vertical Limit Event heeft nu erkend dat bij de opbouw fouten zijn gemaakt. De man verscheen deze week voor de rechtbank in Ettenheim. Hij wordt vervolgd voor acht gevallen van door schuld veroorzaakt lichamelijk letsel. Volgens justitie werden bij de montage van het mobiele bassin en de duiktorens belangrijke veiligheidsvoorschriften genegeerd.

Zo zouden er minder schroeven zijn gebruikt dan voorgeschreven, soms zonder onderlegschijven. De verdachte gaf toe dat dit klopt. Hij verklaarde dat deze werkwijze jarenlang zo werd uitgevoerd door een voorganger die ook voor Europa-Park werkte. Zijn team nam dat over en paste de instructies niet aan.



Risico

De rechter reageerde kritisch en wees erop dat er een duidelijke montagehandleiding bestond. De correcte werkwijze was dus bekend, maar werd niet gevolgd. Daarnaast bleek dat de torens eigenlijk op de bodem van het kunstmatige meer moesten worden verankerd, zoals de handleiding voorschrijft. De verdachte verklaarde dat Europa-Park dit had geweigerd vanwege risico op lekkage.



In plaats daarvan werden de constructies vastgezet met zandzakken. Ook een golfbreker, bedoeld om schokgolven van de waterattractie Atlantica SuperSplash op te vangen, ontbrak volledig. Uit getuigenverklaringen kwam verder naar voren dat decoronderdelen in de weken vóór het ongeval al meermaals losraakten door de waterbewegingen.



Honderden kubieke meters

Medewerkers zouden dit bij Europa-Park hebben gemeld, maar aanpassingen bleven uit. Tijdens de show op 14 augustus 2023 scheurde het bassin uiteindelijk open en stroomden honderden kubieke meters water in het aangrenzende vaartraject van de attractie.



In de rechtszaal kwam ook de omgang met bewijsstukken ter sprake. Een aanwezige agent verklaarde dat de politie door berichtgeving in de media op de hoogte werd gebracht en pas een uur later arriveerde, terwijl het park toen al begonnen was met opruimen. Ook ontbrak later een cameravideo die normaal 72 uur bewaard blijft, waarop de eerste opruimwerkzaamheden zichtbaar hadden moeten zijn.



Uitspraak

De officier van justitie besloot echter geen apart onderzoek tegen Europa-Park in te stellen. Vandaag de dag werkt het Duitse attractiepark nog steeds samen met de betrokken firma, al zijn de decors en installaties in de tussentijd wel verstevigd. De uitspraak van de rechter wordt verwacht op donderdag 4 december.