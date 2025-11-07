Efteling

Efteling nam nepverpleger aan voor meldkamerfunctie: 'Niet eerlijk geweest'

De Efteling heeft begin september een man aangenomen die eerder werd veroordeeld omdat hij als nepverpleger patiënten behandelde. Dat meldt Omroep Brabant. Leroy S. (30) uit Rosmalen werkte ruim twee weken als centralist op de interne meldkamer van het attractiepark, waar incidenten en noodmeldingen worden gecoördineerd. Toen zijn echte identiteit aan het licht kwam, is hij direct ontslagen.

S. zat in 2023 negen maanden in de cel omdat hij tijdens de coronapandemie zonder bevoegdheid patiënten behandelde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij diende zelfs medicijnen toe, terwijl hij daar geen opleiding voor had. Naast een celstraf kreeg hij een beroepsverbod in de zorg en de verplichting tot behandeling.

Het Openbaar Ministerie wilde dat hij tbs zou krijgen, maar de rechter ging daar niet in mee. De man bleek zich vaker anders voor te doen. Zo solliciteerde hij eerder bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en figureerde hij geregeld in nieuwsberichten als zelfverklaarde held. Volgens een oud-collega beschikte hij thuis over een verzameling uniformen en apparatuur, van ambulancekleding tot portofoons.



Strafverleden

Toch wist S. opnieuw een functie met verantwoordelijkheid te bemachtigen. Een centralist in de Efteling begeleidt EHBO'ers, beveiliging en bedrijfshulpverleners bij calamiteiten. De functie vereist drie tot vijf jaar relevante ervaring - iets wat S., gezien zijn achtergrond, niet kon hebben opgebouwd. Hij solliciteerde onder de naam Quincy, waardoor de Efteling geen directe link zag met zijn strafverleden.



Na iets meer dan twee weken liep de man tegen de lamp. "Tijdens de proeftijd is gebleken dat S. niet eerlijk is geweest over bepaalde zaken", zegt een Efteling-woordvoerder over de situatie. "Daarom is besloten het dienstverband per direct te beëindigen." Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag had hij nog niet aangeleverd, maar die zou wel zijn aangevraagd.