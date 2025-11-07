Natura Artis Magistra

Groot cadeau voor dierentuin Artis: honderden zonnepanelen

Dierenpark Artis krijgt honderden zonnepanelen cadeau. Ter gelegenheid van de 750e verjaardag van Amsterdam ontvangt de bekende dierentuin ruim zeshonderd panelen van de ING-bank en de Kroonenberg Groep. De gift is onderdeel van een groter project, waarbij de bedrijven in totaal 5500 panelen schenken aan de hoofdstad.

Het gaat voor een groot deel om zogenoemde kameleonpanelen die meekleuren met de gebouwen, zodat het historische aangezicht van het park behouden blijft. De energiebesparing die Artis dankzij de panelen kan realiseren, wordt ingezet om Amsterdammers met een krappe portemonnee toegang te bieden tot de dierentuin.

Het geld dat vrijkomt door lagere energiekosten zal worden gebruikt voor gratis entree, kortingen of lidmaatschappen voor schoolklassen en stadspashouders. Volgens de initiatiefnemers levert dat zowel financiële verlichting als maatschappelijke winst op. Het volledige project moet eind 2027 afgerond zijn.



Burgemeester

Burgemeester Femke Halsema, ING-topman Steven van Rijswijk en Kroonenberg-directeur Lesley Bamberger overhandigden onlangs symbolisch het eerste paneel aan Artis-directeur Rembrandt Sutorius. Omdat veel van de betrokken gebouwen monumentaal zijn, worden de panelen aangepast aan het uiterlijk van de daken.



