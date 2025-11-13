Welkom!
Efteling

Premium-abonnees Efteling krijgen in voorjaar 2026 hun volgende cadeau

Gisteren, 13.29 uur

Efteling-fans met een Premium-abonnement hebben elk jaar recht op een speciaal cadeau. Het geschenk van 2024 liep eerder vertraging op: dat item werd pas in mei dit jaar geleverd. Op het volgende souvenir is het nog even wachten: dat wordt in het voorjaar van 2026 verwacht, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

Het idee is om jaarlijks een exclusief souvenir aan te bieden, in elk geval binnen twaalf maanden na het afsluiten van een abonnement. De huidige abonnementsvormen van de Efteling werden geïntroduceerd in juni 2024. In die zin heeft men dus voldaan aan de voorwaarden door vóór juni 2025 het eerste cadeau aan te bieden.

Premium-souvenir nummer twee wordt momenteel voorbereid. "Het volgende souvenir komt naar verwachting uit in het voorjaar van 2026", legt de voorlichter uit. Details over het thema of de datum zijn er nog niet. Daarover worden abonnees te zijner tijd per mail geïnformeerd. "We zorgen er in ieder geval voor dat iedereen het souvenir krijgt waar hij of zij recht op heeft."

Joseph Charlatan
Het eerste Premium-cadeau betrof een glazen stolp met een beeldje van Joseph Charlatan, de zwevende spookdirigent uit Danse Macabre. Premium-abonnementhouders hebben ook recht op een speciaal evenement per kalenderjaar. In 2024 was dat een voorproefje op Danse Macabre, in 2025 stond De Avond van de Vijf Zintuigen op de kalender, met extra entertainment en een expositie over het Efteling Grand Hotel.

