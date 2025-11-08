Kermis

Franse kermis dicht na incident: exploitant klimt op verboden attractie en dreigt te springen

Op de kermis in de Noordwest-Franse stad Le Mans is donderdagmiddag een man op zijn eigen attractie geklommen, waarna hij dreigde naar beneden te springen. De hulpdiensten rukten massaal uit en de kermis werd direct gesloten. Het incident speelde rond 14.30 uur.

De attractie in kwestie, de Booster, mag al jaren niet worden opgebouwd omdat de constructie te hoog is voor de locatie: vlak naast de kermis ligt een vliegveld. Toch besloot de eigenaar donderdag een deel van het apparaat uit te klappen, naar eigen zeggen zonder de maximale hoogte te overschrijden.

Uit frustratie over het gemeentelijke verbod klom hij vervolgens zo'n 15 meter omhoog. Brandweerlieden wisten hem pas na meer dan anderhalf uur te overtuigen om mee te gaan in een hoogwerker. De man raakte niet gewond, maar werd in shock naar het ziekenhuis gebracht.



Gesloten

Volgens andere exploitanten werd een tragedie ternauwernood voorkomen. Na het incident liet de gemeente weten dat de kermis gesloten zou blijven zolang de verboden attractie niet werd verwijderd. De eigenaar van de Booster stelde echter dat hij door zijn toestand niet in staat was om het apparaat zelf af te breken.



Vrijdagmiddag werd opnieuw een veiligheidsinspectie uitgevoerd. Daarbij is besloten dat de kermis weer open mag, mits het gebied rond de deels opgebouwde Booster wordt afgezet en niet toegankelijk is voor publiek. De attractie blijft verder buiten gebruik. De eigenaar is inmiddels door familie opgehaald.



Spanningen

De kermis in Le Mans begon deze week en blijft geopend tot en met zondag 16 november. Spanningen tussen exploitanten en de gemeente zijn nog niet opgelost: sommige kermisondernemers overwegen andere acties als er geen nieuw overleg komt over de plaatsing van hogere attracties op het kermisterrein.



