Europa-Park Resort

Europa-Park wil bezoekers koppelen op Singles Day: blind dates en stickers

Europa-Park organiseert dit jaar voor het eerst een eigen editie van Singles Day, op dinsdag 11 november. De dag staat volledig in het teken van ontmoetingen, zowel voor vrijgezelle bezoekers die op zoek zijn naar een partner als voor mensen die simpelweg nieuwe vrienden willen maken.

Vanaf 11.00 uur kunnen geïnteresseerden zich in het themagebied Frankrijk inschrijven voor een blind date. Bezoekers met vergelijkbare interesses worden aan elkaar gekoppeld voor een laagdrempelige kennismaking. Deelnemers maken bovendien kans op een bijzondere verrassing, waarbij duo's samen exclusieve activiteiten ondernemen in het park.

Ook wil Europa-Park het eenvoudiger maken om spontaan contact te leggen. Singles die zich melden, ontvangen een sticker die ze op hun kleding kunnen plakken. Zo herkennen deelnemers elkaar direct. Daarnaast kunnen bezoekers vriendschapsarmbandjes maken en gebruikmaken van een speciale fotospot.