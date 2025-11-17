Leveranciers

Attractiebouwer Intamin werkt samen met Nederlands bedrijf voor nieuw darkridesysteem

VIDEO De bekende attractiebouwer Intamin slaat de handen ineen met een Nederlandse leverancier. Het bedrijf uit Liechtenstein ontwikkelde samen met de firma ETF Ride Systems uit het Limburgse Nederweert een innovatief ritsysteem voor een trackless darkride: de zogeheten multi dimension mover.

De samenwerking komt niet uit de lucht vallen: sinds de eigenaar van ETF vorig jaar met pensioen ging, heeft de fabrikant dezelfde moedermaatschappij als Intamin. Destijds is wel afgesproken dat ETF een onafhankelijke speler blijft, met een zelfstandig imago.

De multi dimension mover wordt daarom gepresenteerd als een samenwerking tussen de twee bedrijven. "Dit hybride systeem voor een trackless darkride combineert de wendbaarheid van de voertuigen van ETF Ride Systems met achtbaanfuncties zoals een lanceergedeelte en elementen van multi dimension coasters", laten de partners weten.



Hogere snelheden

"Dankzij de expertise van Intamin op het gebied van lanceeraandrijving kan de multi dimension mover in specifieke lanceergedeeltes zeven keer hogere snelheden bereiken dan een regulier systeem van een trackless darkride", beloven de initiatiefnemers.



Ze benadrukken dat de ritervaring naar een hoger niveau getild kan worden met de toevoeging van onderdelen die normaal gesproken voorbehouden zijn aan achtbanen van Intamin, zoals een bungee drop. In een simulatievideo is te zien hoe het concept werkt, inclusief de bijzondere effecten en versnellingen.