Kerstgerecht Disneyland Paris oogt op reclamefoto feestelijk, maar dit krijg je op je bord

FOTO'S aEen onappetijtelijke hertenbrij in een potje: dat is wat Disneyland Paris serveert onder de noemer Deer-lightful Christmas Treat. Een kerstgerecht in Disney-restaurant The Lucky Nugget blijkt er in de praktijk heel anders uit te zien dan op menukaarten en borden. Daarop zien bezoekers een luxe hertenstoof met groenten en kastanjes.

Het gerecht - officieel een cassolette van gescheurd hertenvlees met kastanjes, groenten en een bier-barbecuesaus - kost 20 euro, of 28 euro als onderdeel van het kerstmenu met een dessert en een drankje. Promotiefoto's tonen een rijk gevulde pot met herkenbare ingrediënten.

In werkelijkheid komt er een donkerbruine, plakkerige massa met een paar stukjes ingelegde ui op tafel. Het hapje heeft weinig weg van het feestelijke reclamebeeld: het contrast tussen promotie en realiteit had nauwelijks groter kunnen zijn. Fansite DLP Report spreekt over "een kleine portie met een vreselijke presentatie".



En de smaak? Die wordt volgens de site gekenmerkt door pittige barbecuesaus. "Meh", luidt het eindoordeel. Wie het zogeheten Celebration Menu zelf wil proberen, kan de komende weken terecht in parkdeel Frontierland. Alternatieven zijn gefrituurde kip, spareribs en een barbecueburger.











