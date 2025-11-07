Disneyland Paris

Disneyland Paris: abonnementhouders kunnen Carl uit Pixar-film Up ontmoeten

Disneyland Paris regelt voor abonnementhouders een ontmoeting met Carl Fredricksen, de bejaarde uit de bekende Pixar-film Up. Het personage laat zichzelf niet vaak zien in het Europese Disney-resort, maar de komende weken is hij één van de figuren bij Pop-Up Surprises.

Onder die noemer vinden in het voormalige Bureau Passeport Annuel exclusieve meet-and-greets plaats voor abonnees. De huidige editie, met naast een Up-decor ook een tafereel in de stijl van de Pixar-film Inside Out, duurt tot en met zondag 30 november. Vooraf reserveren is verplicht.

De overdekte fotolocaties bevinden zich naast souvenirwinkel Constellations in het Disneyland Park. In mei werden de ruimtes nog gebruikt voor meet-and-greets met kapitein Jack Sparrow uit Pirates of the Caribbean en Mickey en Minnie Mouse in hun cruiseoutfit.



Duizenden ballonnen

Carl Fredricksen is de hoofdrolspeler uit de Pixar-film Up (2009): een weduwnaar die, vastberaden om een belofte aan zijn overleden vrouw Ellie na te komen, zijn huis met duizenden ballonnen laat opstijgen voor een avontuurlijke reis naar Zuid-Amerika. Onderweg krijgt hij gezelschap van padvinder Russell, de pratende hond Dug en de exotische vogel Kevin.



