Efteling

Veel negatieve reacties op abonneefeestje in de Efteling: 'Echt een aanfluiting'

FOTO'S Het speciale avondprogramma voor Premium-abonnementhouders in de Efteling is bij veel bezoekers slecht gevallen. Op social media wemelt het van de negatieve reacties over De Avond van de Vijf Zintuigen, een exclusieve wandeling die donderdagavond voor het eerst plaatsvond. Veel aanwezigen geven aan dat het evenement niet voldeed aan de verwachtingen.

Vooral de opstopping bij het Atelier in de evenementenhal bij Fata Morgana zorgde voor frustratie. Bezoekers stonden daar enorm lang in de rij. "Wij hadden het tweede tijdslot en hebben bijna twee uur moeten wachten op diverse punten", schrijft Irene Dem op Facebook. "Het was één grote aanfluiting dat de Efteling zo met Premium-abonnementhouders omgaat." Nuria Missler zegt: "Vanaf Max & Moritz ruim een uur in de rij gestaan. Dus Fata Morgana was al dicht en Aquanura gemist."

Ook inhoudelijk viel de avond volgens veel aanwezigen tegen. "Doe dan niks...", is een exemplarische reactie. "Vond het eerlijk gezegd gewoon zonde van de brandstof die ik verbruikt heb om daarheen te komen." Ene Sander laat weten: "Het stelde echt niks voor. Geen entertainment en je moet een uur in een wachtrij staan voor een paar geheime foto's."



Huilen van vermoeidheid

Tristan Eravegna spreekt over "een slecht georganiseerd evenement" en "een kneiterdrukke wachtrij voor een kleine - en niet heel erg exclusieve - tentoonstelling". "Zonde, zonde..." Daarnaast is er veel kritiek op het handhaven van de tijdslots. Volgens bezoekers werden de groepen door elkaar naar binnen gelaten, waardoor de doorstroming volledig vastliep. "Kinderen stonden te huilen in de rij van vermoeidheid."



Verschillende abonnementhouders vinden dat de avond geen recht deed aan de hogere abonnementsprijs. Kelvin Terlage noemt het "echt heel goedkoop vanuit de Efteling" en schrijft: "Dit geintje kost dus 120 euro op een jaar... En dit was echt heel slecht." Hij zag een concept dat "goedkoop in elkaar geknutseld" was. "Dit was gewoon een moetje: kut, we zijn dat event vergeten, Hans, regel jij eens wat rookkanonnen."







Horroravond

Een flinke teleurstelling, is de consensus. "Dit voelde gewoon niet lekker", concludeert ene Sandra. "Het voelt of ze gauw even wat spul van zolder hebben neergelegd zodat ze konden voldoen aan het verplichte event per jaar." In YouTube-reacties valt te lezen: "Wat een horroravond. Wat zijn mensen toch knettergek." Een ander vat het als volgt samen: "Dit voelt een beetje ondankbaar naar de trouwe abonnementhouders."



Ook de beloofde korting in winkel Efteldingen zorgde voor frustratie. Wie door de lange wachtrijen te laat bij de uitgang was, trof een gesloten winkel aan. "Doei, doei, beloofde korting op spullen", meldt Jacco Moorhoff. Dennis Grift heeft een advies voor abonnees die vanavond zouden langskomen en lang in de auto moeten zitten. "Blijf thuis, zonde van de tijd en de benzine."



Lage verwachtingen

De lage verwachtingen van Jelle van Dijk werden niet ingelost. "Ook al had je er niks van verwacht, het viel toch erg tegen." Carmen Verheyden is blij met alle kritische reacties. "Nu weten we tenminste dat het de moeite niet is om te gaan." Jolinde van Delft snapt niet wat er precies speciaal is aan de avond. "Je mag in het donker een rondje lopen en Aquanura zien?"



"Wat een anticlimax", valt te lezen op YouTube. Patrick Staal vond het "een blamage". "Zeker na het Grand Spectacle was het enorm underwhelming. Als ik het van tevoren had geweten, was ik thuisgebleven." Tom Rensen stond vooral veel in de rij. "Amper gewandeld... Weinig bijzonder, had er meer van verwacht." Nick Robben: "Ze hadden hier zo veel meer mee kunnen doen."



