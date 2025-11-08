Efteling

Efteling denkt niet dat Baron 1898 het vóór dinsdag gaat doen

De problemen bij Baron 1898 in de Efteling blijken toch hardnekkiger dan gedacht. Eigenlijk had de attractie een week geleden open moeten gaan na een langdurige onderhoudsbeurt, maar ook vandaag staat de dive coaster nog stil. De afgelopen dagen werd de einddatum op de onderhoudskalender steeds één of twee dagen opgeschoven.

Nu is de verwachte einddatum over het weekend heen getild: op de Efteling-website valt te lezen dat de Baron naar verwachting vanaf dinsdag 11 november weer operationeel zal zijn. Het is de vraag hoeveel die inschatting waard is, want tot nu toe heeft de Efteling geen enkele genoemde openingsdatum binnen het project gehaald.

Men blijft er echter voor kiezen om een datum te noemen, in plaats van duidelijk te communiceren dat de achtbaan tot nader order dicht is en dat men zelf ook niet weet wanneer bezoekers weer een ritje kunnen maken. Bezoekers kunnen de Efteling-app en -website in de gaten blijven houden om de actuele status te zien.