ZooParc de Beauval

Plannen voor nieuw dolfinarium in Frankrijk worden concreet: opening gepland voor 2027

VIDEO Een Franse dierentuin werkt aan een grootschalig centrum voor dolfijnen, waar dieren uit meerdere Europese dolfinaria terecht moeten kunnen. ZooParc de Beauval presenteerde deze week officieel plannen voor een nieuw dolfinarium, dat in het voorjaar van 2027 af moet zijn. Het zou gaan om een wetenschappelijk en educatief complex waar twintig tot dertig dolfijnen kunnen verblijven.

Daarmee zou het de eerste faciliteit in Europa worden die volledig is ingericht als opvang- en onderzoekscentrum voor walvisachtigen. Het dolfinarium krijgt zeven bassins en drie grote lagunes met in totaal meer dan 30.000 kubieke meter zout water. In de 3D-impressies zijn stranden, rotsformaties, stromingen en planten te zien, die een natuurlijke omgeving moeten benaderen.

Naast onderwaterkijkruimtes komen er educatieve zones en observatieplaatsen. De dolfijnen worden opgenomen in het Europese fok- en beheerprogramma van dierentuinvereniging EAZA. De Franse overheid steunt het initiatief. Staatssecretaris Mathieu Lefèvre noemt het plan een manier om de wettelijke afbouw van dolfijnenshows vanaf 2021 te respecteren.



Gedragscode

Ook dierenrechtenorganisaties reageren vooralsnog positief. Sea Shepherd zegt met Beauval en de overheid te willen samenwerken aan een ethische gedragscode voor het centrum. Beauval stelt dat welzijn, onderzoek en opleiding centraal komen te staan, met onder meer noodopvang voor gestrande dieren en projecten rond geluidsonderzoek, gezondheid en bedreigingen zoals bijvangst in de visserij.



De nieuwe faciliteit moet onderdak gaan bieden aan elf dolfijnen van Planète Sauvage bij Nantes, dat stopt met het houden van zeezoogdieren. Beauval zegt daarnaast ook plaats te hebben voor de twaalf dolfijnen uit het gesloten Marineland aan de Côte d’Azur. Die dieren bleven achter in een spookdierentuin zonder bezoekers of duidelijke toekomst.