Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen vernieuwt winterconcept: circus, fonteinen en vuurwerk

Attractiepark Slagharen vernieuwt het winteraanbod. Tussen zaterdag 6 december en zondag 4 januari wordt het Overijsselse pretpark omgedoopt tot Winter Slagharen, met verschillende nieuwe onderdelen. Hoogtepunten zijn een circusshow, een vuurwerkspektakel en verlichte fonteinen. De overdekte ijsbaan keert terug, net als meet-and-greets met de Kerstman.

In het Western Theater, achteraan het park, kunnen bezoekers twee keer per dag kijken naar het nieuwe Magical Winter Circus. De show bestaat uit circusacts met wasberen Randy en Rosie, Kelvin de Kerstelf en de Kerstman. "Terwijl Kelvin probeert om sneeuw te toveren, zorgen circusacts, swingende muziek en de hulp van Randy en Rosie voor onvergetelijke momenten", laat Slagharen weten.

Bij waterbaan Ripsaw Falls zal een doorlopende fonteinenshow te zien zijn. Dat moet zorgen voor "een gloednieuwe atmosfeer, overdag maar vooral in de avond". Op alle zaterdagen eindigt de dag met een vuurwerkshow, naast de gebruikelijke Winterparade. Het vuurwerk staat ook op de planning op de dinsdagen in de kerstvakantie.



Buurtbewoners

Slagharen sluit in de winterperiode om 19.00 uur, met uitzondering van zondag 4 januari. Dan gaan de poorten om 17.00 uur dicht. De ijsbaan in Winter Western Village is op vrijdag 5, 12 en 19 december geopend voor buurtbewoners zonder abonnement of verblijf op het vakantiepark, van 15.00 tot 20.00 uur. Zij kunnen voor 6,50 euro een ticket aanschaffen, inclusief schaatshuur.



Net als voorgaande jaren wordt de jaarwisseling voor vakantiegasten ingeluid met een aparte vuurwerkshow voor oud en nieuw. Voorafgaand aan Winter Slagharen staat het park in het teken van Sinterklaas, met de Slagharen Sinterklaas Show in de weekenden van 15, 22 en 29 november.



