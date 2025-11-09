Disneyland Paris

Disneyland Paris zet bijna acht uur aan kerstmuziek op YouTube

VIDEO Wie thuis Kerstmis wil vieren in Disney-sferen, kan daarvoor terecht op het officiële YouTube-kanaal van Disneyland Paris. Daar verscheen deze week een video met bijna acht uur aan kerstmuziek. Ondertussen is een woonkamer zichtbaar met kerstdecoraties, een knisperend haardvuur en een rijdend speelgoedtreintje.

Een raam kijkt uit over het verlichte kasteel van Doornroosje, terwijl sneeuw naar beneden dwarrelt. De playlist bestaat uit tientallen nummers, waaronder Shine a Light, Mickey's Nutcracker, La Cérémonie des Contes et Lumières en meerdere delen uit de Christmas Parade, zoals Nutmarch, Russian Dance, Mother Gigogne and The Chinese Dance, Waltz of the Flowers en Final Waltz.

Ook Magic Everywhere, Twas the Night Before Christmas in meerdere varianten en Chante, c'est Noël komen voorbij, plus diverse klassiekers afkomstig uit Frontierland En Musique: Let It Snow, Baby It’s Cold Outside en Winter Wonderland. Na ongeveer tachtig minuten begint de volledige muzieklijst opnieuw.



Sfeermaker

De productie kreeg de titel Feu de Cheminée & Salon Chaleureux. Volgens Disneyland Paris is de afspeellijst bedoeld als achtergrondmuziek voor thuis, tijdens het ontspannen of werken, of als sfeermaker in de aanloop naar kerst.



Het Disney-resort speelt daarmee in op de start van het winterseizoen Disney Enchanted Christmas, dat dit weekend begon en nog doorloopt tot en met 6 januari. In die periode is er extra entertainment, met onder meer Mickey's Dazzling Christmas Parade en speciale ontmoetingen met Disney-figuren en winterse lekkernijen in de parken en hotels.