Movie Park Germany

Ho-Ho-Hollywood: 23 dagen Kerstmis in Movie Park Germany, dit is het programma

FOTO'S Movie Park Germany heeft het programma van het kerst-evenement Hollywood Christmas bekendgemaakt. Op 23 dagen tussen eind november en begin januari staat het Duitse pretpark voor de derde keer in het teken van een Amerikaans kerstfeest, met veel entertainment en enkele nieuwigheden. Eén van de opvallendste toevoegingen is de komst van Movie Park's Santa Experience.

De betaalde beleving is ongeveer twee uur per dag toegankelijk in het gebouw van de simulatorattractie Time Riders. Onder de noemer "From Hollywood to the North Pole" nemen bezoekers plaats in Santa's Enchanted Express voor een drie minuten durende rit naar de Noordpool, waar de Kerstman aanwezig is voor een meet-and-greet met zijn elfjes.

De ervaring bestaat uit een treinwagon met 24 zitplekken en zeven schermen. Het park vraagt er naar eigen zeggen "een kleine vergoeding" voor. Tijdvakken zijn vanaf half november online te boeken. 's Middags kan het publiek gebruikmaken van de reguliere attractie Time Riders, als vanouds.



A Christmas Carol

Ook nieuw is de korte 4D-film Scrooge 4D: A Christmas Carol in bioscoopzaal Roxy. De Nederlandse illusionist Christian Farla heeft opnieuw zijn eigen show met zijn Showgirls of Magic: The Great Christmas Magic Show. Het verhaal gaat over een sneeuwbol die op mysterieuze wijze onder de kerstboom verschijnt. Men belooft "enkele nieuwe illusies en een nieuwe verhaallijn".



Op Rockefeller Plaza vindt de zangshow Tune in for Christmas plaats, terwijl in Van Helsing's Club de voorstelling Christmas Sparkle - A Light for Everyone te zien is. Daarnaast treedt op sommige dagen het gospelkoor Leslie B. Harmonies op. Verder is er geïnvesteerd in nieuwe fotopunten en verlichting: vier themagebieden worden verlicht door ruim 800.000 lampjes.



PAW Patrol-kerstballen

Voorbeelden van nieuwe decoraties zijn 3,7 meter hoge zuurstokken, PAW Patrol-kerstballen en zingende, geanimeerde rendieren. Ook keren verschillende bestaande producties terug: de Christmas Tree Celebration, de Hollywood Christmas Parade, de Mapping Show, de dans- en zangshow Meet Santa & Friends en slotspektakel Hollywood Christmas Lights.



De laatstgenoemde avondshow wordt voorzien van "een upgrade en nieuwe effecten". Andere elementen zijn de Nickelodeon Dance Party Holiday Edition, een overdekte ijsbaan van 360 vierkante meter, curling, een meet-and-greet met kerstmascotte S.A.D. en de Kids Cookie & Christmas Factory. Movie Park gaat open van 12.00 of 14.00 uur tot 20.00 uur.















