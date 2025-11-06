Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo start grote verbouwing Desert: nieuwe dieren, vernieuwde route en definitief einde Desert Restaurant

VIDEO Burgers' Zoo begint vandaag met een grote verbouwing van de Desert. De overdekte rotswoestijn, één van de bekendste gebieden in het Arnhemse dierenpark, krijgt meer ruimte, nieuwe verblijven en extra diersoorten. Ook komt er een compleet nieuwe in- en uitgang.

Het tot nu toe ongebruikte Desert Restaurant verdwijnt definitief om plaats te maken voor dierenverblijven. De werkzaamheden duren tot medio 2026. Volgens de dierentuin zijn de aanpassingen nodig omdat de vindbaarheid van de Desert al jaren tegenvalt. Bezoekers belanden er nu via een donkere mijntunnel vanuit de Bush en verlaten het gebied pas weer ter hoogte van de tijgers in de Rimba.

Dat verandert: de nieuwe entree komt direct naast het olifantenverblijf, zodat bezoekers de woestijn eenvoudiger kunnen vinden. Door de sloop van het Desert Restaurant ontstaat extra oppervlak voor nieuwe fauna. Burgers' Zoo verwelkomt meerdere reptielsoorten die niet eerder in Arnhem te zien waren.



Grootste overdekte woestijn

Ook komt er een zogeheten open-top-verblijf. Meer details over de nieuwkomers worden later bekendgemaakt. De Desert, geopend in 1994, geldt als de grootste overdekte woestijn ter wereld. Het gebied is een natuurgetrouwe kopie van de Sonora- en Mojavewoestijnen in het zuidwesten van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico.



Bezoekers lopen er langs rotsformaties, droge rivierbeddingen en grotten met onder meer vleermuizen, holenzalmen en verschillende woestijnplanten. Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied grotendeels toegankelijk. De vernieuwde Desert moet in de loop van 2026 af zijn. In een video toont ontwerper Stef van Campen verschillende tekeningen.