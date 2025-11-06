Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
DierenPark Amersfoort

Deze diersoort was nog nooit eerder te zien in DierenPark Amersfoort

Vandaag, 10.55 uur

DierenPark Amersfoort toont vanaf vandaag een diersoort die niet eerder in de dierentuin te vinden was. Vier blauwe stekelleguanen hebben hun intrek genomen in het Honderdduizend Dierenhuis. Het kwartet deelde de afgelopen weken achter de schermen een quarantaineverblijf en is nu voor bezoekers zichtbaar.

De dieren delen een rotsachtig terrarium met drie andere hagedissoorten. Volgens verzorger Paul Rodewijk maken de reptielen een gezonde indruk en lijken ze al aardig gewend aan hun nieuwe omgeving. De dieren verstoppen zich graag tussen stenen of in kieren, wat het spotten lastig kan maken.

Dat geldt de komende tijd extra, omdat de soort richting een winterrust gaat. Blauwe stekelleguanen komen van nature voor in Centraal-Amerika, Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten. Ze leven van kleine prooidieren, zoals insecten, die ze geduldig afwachten tot ze binnen bereik komen.

Staart
Ook staan ze bekend om hun verdedigingsmechanisme: bij gevaar kunnen ze een deel van hun staart afwerpen. Dat leidt een aanvaller af en stelt de hagedis in staat te ontsnappen. Later groeit de staart weer aan.

Meer DierenPark Amersfoort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be