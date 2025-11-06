DierenPark Amersfoort

Deze diersoort was nog nooit eerder te zien in DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort toont vanaf vandaag een diersoort die niet eerder in de dierentuin te vinden was. Vier blauwe stekelleguanen hebben hun intrek genomen in het Honderdduizend Dierenhuis. Het kwartet deelde de afgelopen weken achter de schermen een quarantaineverblijf en is nu voor bezoekers zichtbaar.

De dieren delen een rotsachtig terrarium met drie andere hagedissoorten. Volgens verzorger Paul Rodewijk maken de reptielen een gezonde indruk en lijken ze al aardig gewend aan hun nieuwe omgeving. De dieren verstoppen zich graag tussen stenen of in kieren, wat het spotten lastig kan maken.

Dat geldt de komende tijd extra, omdat de soort richting een winterrust gaat. Blauwe stekelleguanen komen van nature voor in Centraal-Amerika, Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten. Ze leven van kleine prooidieren, zoals insecten, die ze geduldig afwachten tot ze binnen bereik komen.



Staart

Ook staan ze bekend om hun verdedigingsmechanisme: bij gevaar kunnen ze een deel van hun staart afwerpen. Dat leidt een aanvaller af en stelt de hagedis in staat te ontsnappen. Later groeit de staart weer aan.



