Walibi Holland

Halloween Fright Nights in Walibi nog nooit zo goed bezocht: 'Beste bezoekersaantal ever'

De Halloween Fright Nights in Walibi Holland zijn nog nooit zo druk bezocht als dit jaar. Dat meldt Walibi-directrice Mascha Taminiau in een personeelsmemo. Ze heeft het over "het beste bezoekersaantal ever", zonder concrete cijfers te noemen. Het pretpark hanteerde dit jaar een limiet van 19.000 tot 20.000 bezoekers per avond.

Taminiau geeft aan dat er in werkelijkheid plek is voor meer gasten per avond. De lagere grens is er "puur en alleen omdat dit de sfeer ten goede komt". "Er stonden dertien Halloween Fright Nights-dagen in de kalender, om gasten zo veel mogelijk ook eerder in oktober al te laten komen en de druk van de populairste dagen te halen. Is dus niet erg dat de eerste weekenden wat rustiger zijn."

Ondanks het feit dat er dit jaar geen grote nieuwigheden werden gepresenteerd en het vierde weekend ontsierd werd door vechtpartijen en andere opstootjes, spreekt de directrice over "een kei van een editie". "Halloween Fright Nights is nog beter bezocht dan vorig jaar en daarmee behaalden we het beste bezoekersaantal ever."



Verbeteringen

Taminiau prijst "veel next level verbeteringen", zoals aanpassingen bij het spookhuis Us vs You en de komst van opblaasbare tentakels in de scare zone Pirates Cove. Het is nog niet bekend wat Walibi volgend jaar in petto heeft in oktober en november: daarover wordt de komende maanden nagedacht.