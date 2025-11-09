Walibi Holland

Bright Nights in Walibi Holland dit jaar voor het eerst met nieuwe achtbaan YoY

De nieuwe Walibi-achtbaan YoY, die in april openging, is dit jaar onderdeel van de winteropenstelling Bright Nights. Ook tijdens het lichtfestival in december en januari kunnen bezoekers een ritje maken in de dubbele single-rail coaster, die bestaat uit de banen Thrill en Chill. In de omgeving lopen bezoekers vurige wezens tegen het lijf.

Na zonsondergang wordt de attractie bovendien gebruikt voor een speciale lichtshow. Ook bij achtbaan Goliath installeert Walibi nieuwe lichteffecten, onder de noemer Rides with Lights. De andere attracties met lichtshows zijn wederom Lost Gravity, Space Shot, Speed of Sound, Eat My Dust, Untamed, Condor, Christmas Taxi's, Merlin's Magic Christmas Castle en Tour de Noël.

Op het entertainmentgebied zijn naast oude bekenden ook nieuwe figuren te zien. Zo verschijnen in parkdeel Wilderness goedlachse houten speelgoedmakers, terwijl in de zone Walibi Play Land de Sugar Fairies tot leven komen: kleurrijke fantasiewezens. Daarnaast kunnen bezoekers weer lasergamen en lichteffecten activeren met knoppen.



Jingle Ball

Op het hoofdpodium bij het reuzenrad wordt overdag opnieuw de kindershow Walibi's Coolest Friends-Fest opgevoerd, gevolgd door het Jingle Ball om 17.00 uur. "Zing mee met kerstkaraoke, dans op de grootste kersthits en feest mee met de Sugar Fairies tijdens het grootste feest van Bright Nights", zo luidt de beschrijving. Om 19.45 uur staat avondspektakel Light up the Night op het programma.



De schaatsbaan in themagebied Zero Zone lijkt niet terug te keren. Daar is wel Winter Village te vinden, met een kerstchalet en Santa's Workshop. De interactieve show Speed Tree Decorating wordt vervangen door een vergelijkbare act onder de naam Throw Your Tree.



Wildwaterbaan

De vierde editie van Bright Nights vindt plaats van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 december, van vrijdag 26 tot en met dinsdag 30 december en van vrijdag 2 tot en met zondag 4 januari. De reguliere entreeprijs bedraagt 44,50 euro, maar online zijn tickets verkrijgbaar vanaf 22,25 euro. Wildwaterbaan El Rio Grande en watergevecht Splash Battle blijven dicht.



