Kasteelpark Born

Vogelgriep treft Limburgse dierentuin: tientallen vogels gedood

In het Limburgse dierenpark Kasteelpark Born is vogelgriep vastgesteld. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ongeveer vijftig vogels, waaronder zwanen, ganzen, eenden en pauwen, zijn gedood om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Het gaat om de zogenoemde Waterwereld, een gedeelte van het park met watervogels. Dat deel is sinds woensdagmiddag afgesloten. De rest van het terrein blijft open voor bezoekers. Volgens het park is er geen gevaar voor de gezondheid van mensen of andere dieren.

De besmetting kwam aan het licht nadat men enkele dode vogels aantrof. Daarop onderzocht de NVWA de dieren, waarbij officieel vogelgriep vastgesteld werd. Er is besloten om alleen de getroffen vogels te ruimen. Dieren met een hoge educatieve of culturele waarde mogen blijven, mits ze worden afgezonderd en later opnieuw getest.



Afgeschermd

Het ministerie van Landbouw laat weten dat er geen vervoersverbod geldt rond Born. Wel moeten alle vogels in het park de komende drie weken worden afgeschermd van bezoekers. De landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee blijft ondertussen van kracht.