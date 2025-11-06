Efteling

Opvallende wijziging: Efteling schrapt winterse aankleding in het Ruigrijk

FOTO'S Eén van de vijf rijken in de Efteling wordt dit jaar overgeslagen als het gaat om winterse aankleding. Voorheen konden bezoekers van de Winter Efteling in het Ruigrijk terecht voor onder meer een kampvuur, chalets met horecaspecials en een sneeuwbol. Bovendien waren gebouwen als Station de Oost aangekleed met guirlandes en andere kerstdecoraties. Dit jaar blijft het parkdeel kaal.

Wie op zoek is naar kerstsfeer, kan terecht in de andere rijken van de Efteling. Het grote plein voor Station de Oost huisvest de aankomende maanden geen kraampjes of kampvuur. Daarnaast ontbreekt de sneeuwbol van Koning Winter in het Ruigrijk. Ook worden er geen guirlandes meer opgehangen en dennenbomen neergezet.

Een bewuste keuze, bevestigt een voorlichter aan Looopings. "Ruigrijk is dit keer minimaal qua winterse aankleding", legt hij uit. "Dat heeft te maken met de doelgroep." In het Ruigrijk staan ruige attracties als de Python, De Vliegende Hollander, Baron 1898 en de Halve Maen.



Anton Pieckplein

"Op die plek is 's winters minder behoefte aan gezellig rond het kampvuur zitten", aldus de woordvoerder. Die beleving past beter bij andere gebieden, waaronder het Marerijk. Daar krijgt het Anton Pieckplein dit jaar een extra winterse touch, met entertainment, een kampvuur en een spellenkraam.



Ook het Eiland van de Vijf Zintuigen, bij het Efteling Grand Hotel, wordt gehuld in kerstsferen. "Er is een bepaald budget en daarbinnen zijn keuzes gemaakt", verduidelijkt de woordvoerder. "De focus ligt dus op andere plekken dan het Ruigrijk." De Winter Efteling gaat officieel van start op maandag 10 november.







