Efteling

Efteling opent na sluitingstijd voor Premium-abonnees: dit is De Avond van de Vijf Zintuigen

VIDEO Een aangepaste Aquanura-show en een tentoonstelling met unieke ontwerpen en rekwisieten. Dat zijn de hoogtepunten van De Avond van de Vijf Zintuigen: een speciale avond voor Premium-abonnementhouders van de Efteling. Wie het duurste Efteling-abonnement heeft, mag deze week na sluitingstijd een exclusieve avondwandeling maken door het Kaatsheuvelse attractiepark.

Er zijn twee avonden: op donderdag 6 en vrijdag 7 november. Abonnees worden tussen 19.30 en 21.30 uur ontvangen op het plein voor het Efteling Theater, waar ze een flesje drinken mogen meenemen. De wandelroute leidt aanwezigen richting het Efteling Grand Hotel en de Sprookjesbos-ingang bij De Prinses op de Erwt. Ze worden er begroet door de twee prinsessen Adinda en Anura.

Het deuntje van de muzikale paddenstoelen is voor de gelegenheid vervangen door een variant gebaseerd op de muziek van het entreegebied. Via Pinokkio en Roodkapje bereiken gasten het sprookje van De Zes Dienaren, waar ze het bos weer verlaten en uitkomen op de Pardoes Promenade. Op het bordes van Symbolica verschijnt mascotte Pardoes, voor een kort showmoment met twinkels.



Rookmachines

Hij stuurt toeschouwers vervolgens richting Danse Macabre, waar De Huyveraars zich laten zien. Onderweg passeren bezoekers feeërieke lichteffecten in de struiken: draaiende bundels van lichtstralen. Rookmachines zorgen voor een mystieke sfeer. Bij Max & Moritz kunnen voorbijgangers Bakker Krümel en Frau Schmetterling tegen het lijf lopen.







De Efteling doopte het evenementencomplex bij Fata Morgana tijdelijk om tot het Atelier: een soort schatkamer met niet eerder vertoonde ontwerpen, technische tekeningen, 3D-modellen en attributen. Fotograferen en filmen is niet toegestaan. In de zaal bevinden zich onder meer onderdelen van Aquanura, kostuums en mallen van het Efteling Grand Hotel, proefstukken en ornamenten van De Prinses op de Erwt en decoraties van het Eiland van de Vijf Zintuigen.



Ook staan er grote borden met afbeeldingen en uitleg. Oplettende fans kunnen ontdekken dat Magiestraal ooit de werktitel was voor Aquanura en dat Restaurant-Bar Mystique eigenlijk Restaurant Puur zou gaan heten. Bijzondere foto's onthullen hoe de animatronic voor De Prinses op de Erwt is gemaakt, inclusief de heen en weer zwalkende matrassen. Een tekening toont de originele opzet voor het sprookje, met een rond prieel in plaats van een hoekig bouwwerk.



Andere concepten laten zien hoe de scènes van Aquanura-show Efteling Symphonica vooraf in de computer zijn geprogrammeerd met behulp van speciale software. Verder zijn er borden die opsommen welke planten in het entreegebied zijn gebruikt en waar de verschillende muziekzones zich bevinden. In beschrijvingen van hotelkamers wordt gesproken over een interactieve toverlantaarn.







Fons Jurgens

Aquanura-show Efteling Symphonica staat tijdens de thema-avond op het programma om 20.40, 21.20, 22.00 en 22.40 uur. Voor aanvang van het fonteinenspektakel verschijnt Efteling-directeur Fons Jurgens op de schermen in de Bakens van Licht. In een korte videoboodschap laat hij weten dat hij de Premium-abonnees dankbaar is voor hun inzet en hun komst.



De show start met een extra segment gebaseerd op het nummer Zoals Je Bent van de Vlaamse zangeres Geike Arnaert. Dat lied werd gecomponeerd door René Merkelbach voor het album van De Prinses op de Erwt. Attracties en horecagelegenheden blijven gesloten op De Avond van de Vijf Zintuigen, met uitzondering van Fata Morgana.



Lange wachtrijen

Een videoreportage van ruim een kwartier brengt de wandeling in beeld. Op de eerste avond moesten abonnementhouders behoorlijk wat geduld hebben: door capaciteitsproblemen ontstonden op meerdere plekken lange wachtrijen. De wachttijd voor het evenementencomplex bij Fata Morgana liep zelfs op tot ruim een uur. Vanavond vindt de tweede en laatste avond plaats.