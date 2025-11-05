Disneyland Paris

Disney wint rechtszaak: concept voor Lion King-attractie in Disneyland Paris is niet gestolen

FOTO'S Disney heeft een rechtszaak gewonnen over vermeend plagiaat. Een Amerikaanse ontwerpster beweerde dat het concept voor de nieuwe Lion King-waterbaan in Disneyland Paris was gekopieerd van haar eigen idee voor een soortgelijke attractie: Pride Rock Plunge. Een federale rechter in Californië heeft de zaak afgewezen. Er zou geen sprake zijn van auteursrechtenschending.

Lawson, destijds een student die ervan droomde om Disney-ontwerper te worden, ontwierp in 2014 een fictieve waterattractie geïnspireerd op The Lion King. Ze registreerde haar ontwerp in 2015. Daarbij deed ze expliciet afstand van Disney's eigen intellectueel eigendom, waaronder de personages en de locatie Pride Rock.

De vrouw claimde alleen auteursrechten op haar eigen toevoegingen: de kleuren, de kostuums en de lay-out. Toen Disney in 2024 een waterattractie rond The Lion King aankondigde voor Disneyland Paris, meende Lawson dat haar ideeën waren gekopieerd. Ze stuurde een brief waarin ze een "vriendschappelijke oplossing" voorstelde, inclusief een mogelijke samenwerking, maar Disney wees dat af.



Generieke safari-attractie

In april 2025 stapte ze naar de rechter. De rechtbank concludeerde echter dat Lawson niet kan aantonen dat Disney toegang had gehad tot haar werk, noch dat er wezenlijke overeenkomsten waren. Zodra alle elementen van The Lion King - die eigendom zijn van Disney - uit de vergelijking werden gehaald, bleef volgens de rechter slechts "een generieke safari-attractie" over.



De artistieke stijl, kleuren en details zouden duidelijk verschillen. Ook haar aanvullende klacht op basis van de digitale auteurswet DMCA hield geen stand. De zaak is definitief afgewezen, zonder mogelijkheid tot herziening. Volgens de rechter waren de twee ontwerpen simpelweg "niet substantieel vergelijkbaar". Daarmee blijft de geplande Lion King-attractie in Parijs gevrijwaard van juridische obstakels.















