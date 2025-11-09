Efteling

Efteling verzorgt Decemberzegels 2025: sprookjesboek cadeau bij twee vellen

FOTO'S De Efteling drukt dit jaar een stempel op de feestdagen: het Kaatsheuvelse attractiepark is ingeschakeld voor het ontwerpen van de jaarlijkse Decemberzegels van PostNL. Die worden steevast uitgebracht in november, voor het versturen van kerst- en nieuwjaarskaarten. Efteling-ontwerper Sander de Bruijn creëerde tien verschillende postzegels.

De nieuwe lichting Decemberzegels kreeg een sprookjesachtig tintje: De Bruijn baseerde zich op negen verschillende Efteling-sprookjes én een sprookje dat speciaal geschreven werd voor PostNL. Wie deze winter een kerstkaart verstuurt, doet dat mogelijk dus met een vleugje Efteling-magie. De vellen zijn onder meer verkrijgbaar bij postkantoren, gemakswinkels, Kruidvat en Albert Heijn, voor 24,20 euro per stuk.

De uitgebeelde Efteling-sprookjes zijn Doornroosje, Hans en Grietje, De Zes Dienaren, De Wolf en de Zeven Geitjes, Roodkapje, De Prinses op de Erwt, De Kikkerkoning, Klein Duimpje en Raponsje. Men spreekt over "negen klassiekers die al generaties lang betoveren". "Elke postzegel toont een verhaal met een wijze les: een boodschap die raakt."



Eekhoorngezin

Het PostNL-verhaal, dat De Reis van de Gelukswens heet, wordt vertegenwoordigd door een zegel met eekhoorn en een muisje erop. De bosdieren bladeren door een boek, zittend op een paddenstoel bij een ouderwetse brievenbus. Het sprookje draait om een eekhoorngezin dat in het bos een verborgen sprookjesboek vindt.



Elk vel bevat twintig zegels: de tien ontwerpen komen twee keer voor. Wie twee vellen aanschaft, ontvangt een bijzonder cadeau: een gratis sprookjesboek met de tien verhalen. Kopers worden aangemoedigd om hun zegels in het boek te plakken. "Wil je de sprookjes extra speciaal maken?", staat in de inleiding. "Plak dan jouw sprookjesachtige decemberzegel in het schildje van het bijbehorende sprookje."



Traditie

Het uitbrengen van speciale postzegels voor de decembermaand is een traditie die sinds eind jaren tachtig bestaat. De themazegels - geschikt voor kaarten tot en met 50 gram - zijn in deze periode goedkoper dan reguliere postzegels, om het versturen van kaartjes te stimuleren. Ze zijn geldig van maandag 10 november tot en met zaterdag 3 januari.



















