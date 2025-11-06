Welkom!
Der Grüne Zoo Wuppertal

Dierentuin voert eigen rendier aan leeuwen en tijgers: 'De kringloop van het leven'

Vandaag, 13.20 uur

FOTO'S In een Duitse dierentuin is een jong rendier opzettelijk gedood en daarna gevoerd aan de roofdieren. Der Grüner Zoo Wuppertal deelt het nieuws opmerkelijk openlijk op social media, inclusief foto's van een leeuw en tijgerwelpen die het karkas verslinden. Volgens het park is de keuze gemaakt in het oogpunt van dierenwelzijn.

Het rendier, geboren in 2024, liep recent een breuk aan een achterpoot op. Behandeling was volgens de dierentuin geen reële optie. Daarom werd het dier geëuthanaseerd en direct daarna gevoerd aan de leeuwen en tijgers. "Onze roofdieren kregen zo een verse, hoogwaardige maaltijd", schrijft het dierenpark. "Bij een volledige voedering met huid, botten en organen nemen ze alle voedingsstoffen in de juiste samenstelling op."

Het park benadrukt dat dit soort "volledige voederingen" niet uitzonderlijk zijn. Door er transparant over te zijn, wil de dierentuin bezoekers iets leren over "de kringloop van het leven" en het jachtgedrag van roofdieren. "We willen het publiek laten zien dat de relatie tussen prooi en jager een essentieel onderdeel van de natuur is", aldus Grüner Zoo.

Uitzonderlijk
In bijgevoegde foto's is te zien hoe een mannetjesleeuw het dode rendier opeet en twee jonge tijgers aan een poot knagen. Volgens de dierentuin aten de dieren meerdere dagen aan het karkas, "zoals roofdieren dat in het wild zouden doen". De open communicatie over het voeren van eigen dieren is vrij uitzonderlijk in de Europese dierentuinwereld.





