Opening tropische megakas Pairi Daiza uitgesteld: bouw loopt achter op schema

FOTO'S De opening van een gigantische overdekte tropenwereld in de Belgische dierentuin Pairi Daiza is uitgesteld. Eigenlijk had het project in de zomer van 2025 afgerond moeten worden. Actuele bouwfoto's tonen dat de hal nog niet af is. Het dierenpark zelf houdt merkwaardig genoeg de lippen stijf op elkaar: er worden geen updates gedeeld, noch op social media, noch aan de pers.

De miljoenen euro's kostende toevoeging had de werktitel Sanctuary. Onlangs werd de definitieve naam Edenya: The Living Sanctuary geregistreerd als handelsmerk, inclusief een logo met onder meer een jaguar, zeekoe, ara en tapir. Toen Pairi Daiza-oprichter Eric Domb in 2024 sprak over de bouw, mikte hij op een opening in de zomer van 2025. Dat doel is inmiddels onhaalbaar gebleken.

Groot vraagteken

Edenya krijgt een oppervlakte van 200 bij 200 meter, verdeeld over meerdere niveaus. In de hal moeten onder meer zeekoeien, haaien, apensoorten en woestijndieren te zien zijn. Wanneer bezoekers de wereld daadwerkelijk kunnen betreden, blijft een groot vraagteken. Het park zegt niets over een aangepaste planning en verwijst bezoekers nergens naar nieuwe informatie.



Dat is opvallend voor een investering van tientallen miljoenen euro's, in wat de grootste tropische kas ter wereld moet worden - inclusief hotelkamers tussen de dieren. Naast Edenya werkt Pairi Daiza aan een tweede megaproject: een overdekt waterpark in Mexicaanse stijl, met tempels en een rivier die door de kas moet stromen. De glijbaanonderdelen liggen nog altijd opgeslagen op het terrein.











































