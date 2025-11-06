Efteling

Helaas: ook vandaag gaat Efteling-achtbaan Baron 1898 waarschijnlijk niet open

De Efteling plakt nog een dagje vast aan de alsmaar langer wordende onderhoudsbeurt van Baron 1898. Op de officiële Efteling-website is nu te zien dat de populaire achtbaan ook vandaag - donderdag 6 november - naar verwachting niet zal rijden. De afgelopen dagen werd woensdag 5 november vermeld als einddatum.

Baron 1898 was in september en oktober gesloten voor groot onderhoud, waarbij zowel de technische installaties als de decoraties grondig zijn opgeknapt. De werkzaamheden hadden op vrijdag 31 oktober afgerond moeten worden, maar door vertragingen werd de heropening uitgesteld naar dinsdag 4 november.

Toen dat ook niet haalbaar bleek, gokte de Efteling op donderdag 6 november. Inmiddels is de onderhoudskalender bijgewerkt en zien we vrijdag 7 november staan als openingsdatum, zes dagen nadat de renovatie gereed had moeten zijn. Zoals altijd kan men daar geen zekerheid over geven. Het is nu wachten op testritten.



