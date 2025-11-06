Plopsaland Resort Belgium

Winterseizoen Plopsaland staat in het teken van Kerstkabouter en Maya de Bij

FOTO'S Geen Kerstman in Plopsaland Belgium dit jaar, maar een Kerstkabouter. In het Vlaamse attractiepark gaat volgende week het winterfestival Winter Celebration van start. Het seizoen draait dit keer om Maya de Bij én een opvallend gezicht: de Kerstkabouter, bekend van de film Plop en de Toverstaf uit 2003.

Hij krijgt zijn eigen meet-and-greet in Heidiland, in de weekenden en tijdens de kerstvakantie. Ook Kabouter Amadeus, uit de film Plop en het Vioolavontuur (2005), zal zijn Plopsa-debuut maken in de show Winterse Wals van Kabouter Amadeus, te vinden op het Kermisplein. Daarnaast zullen beide kabouters deel uitmaken van de 25 Celebration Parade.

Heidiland is ook het decor van een Winterbar met winterse specialiteiten, in de sfeer van een skihut in Tirol. Drie themadelen in het park worden voorzien van speciale verlichting: het gebied rond het Kasteel van Prinsessia, het Kermisplein en de Anubis-zone.



Maya en de Toverstaf

Bij de entree verschijnt een grote sneeuwbol die een centrale rol zal spelen in de winterse versie van de Welkom Show. De slotshow Luminaria - A Magical Journey wordt vervangen door een nieuw avondspektakel op het Dorpsplein: Maya en de Toverstaf. Winter Celebration loopt van zaterdag 15 november tot en met zondag 4 januari.







