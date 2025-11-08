Welkom!
Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen draait bij: stilgezette molen wordt alsnog gerestaureerd

Vandaag, 14.10 uurBeeld: Molen de Pionier Slagharen

De historische korenmolen in Attractiepark Slagharen wordt binnenkort weer opgeknapt. Dat bevestigt een woordvoerder van het park nadat de molenaar afgelopen zomer publiekelijk aan de bel trok over de onveilige staat van het monument. De Pionier, gebouwd in 1859 en sinds de jaren zeventig onderdeel van het pretpark, staat al maanden stil vanwege verrotte onderdelen.

De beheerder van het rijksmonument legde het werk in augustus neer omdat hij het niet langer verantwoord vond om de molen te laten draaien. Hij klaagde toen dat restauratiewerkzaamheden die twee jaar geleden waren gestart nooit waren afgerond en dat achterstallig onderhoud zich bleef opstapelen.

Volgens hem zou de molen elk jaar gecontroleerd moeten worden, vergelijkbaar met een verplichte keuring bij auto's, om problemen te voorkomen. De kritiek is nu opgepakt door de directie van het Overijsselse attractiepark. De nog openstaande onderhoudsklus wordt alsnog uitgevoerd en volgens Slagharen moet de molen medio november weer operationeel zijn.

Sneller in verval
De molenaar benadrukt dat een stilstaand exemplaar juist sneller in verval raakt: regelmatig draaien zou essentieel zijn. De Pionier is een beeldbepalend bouwwerk van 21 meter hoog, gelegen achter waterpark Aqua Mexicana. Het monument werd destijds gekocht door Ponypark-oprichter Henk Bemboom en geldt als één van de oudste herkenningspunten in de omgeving.

