Plopsaland Resort Belgium

Hotel Plopsaland Belgium deze week dicht vanwege kapotte verwarming

Het grote themahotel van Plopsaland Belgium is gisteren onverwachts gesloten. Sinds dinsdag kunnen geen gasten overnachten in het Plopsaland Theater Hotel, gelegen bij de ingang van het Vlaamse attractiepark. Dat heeft te maken met een "technische storing", vertelt een woordvoerder aan Looopings: de verwarming is defect.

Geen van de 117 kamers en suites is nog beschikbaar. "Om onze gasten een comfortabel verblijf te blijven garanderen, werden alle overnachtingen tijdelijk verplaatst naar de site Plopsaland Village, dat volledig operationeel blijft", legt de voorlichter uit.

De faciliteiten van het Theater Hotel, waaronder het restaurant en de bars, zijn nog wel gewoon toegankelijk. "De technische teams werken momenteel hard aan een oplossing, zodat het hotel zo snel mogelijk opnieuw gasten kan ontvangen", benadrukt Plopsa.



Vakantiepark

Op dit moment is het hotel online niet te reserveren tot 8 november, aanstaande zaterdag. Op de officiële Plopsaland-website wordt de sluiting nergens vermeld. Vakantiepark Plopsaland Village is nog wel gewoon te boeken.



Het Plopsaland Theater Hotel opende in 2021, toen onder de noemer Plopsa Hotel De Panne. In het voorjaar van 2024 werd kort de naam Plopsa Hotel Belgian Coast gebruikt. Enkele maanden later introduceerde men de huidige naam. Het 25 miljoen euro kostende hotelcomplex, aangekleed in theatersferen, bevindt zich naast waterpark Plopsaqua.



