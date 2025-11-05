Efteling

Nieuwe reclamespot toont Studio 100-figuren in de Efteling

VIDEO Studio 100-personages die door de Efteling wandelen: het blijft een surrealistisch beeld. Om een speciale kerstshow te promoten, hebben verschillende Efteling-bewoners en Studio 100-figuren elkaar onlangs ontmoet in het Kaatsheuvelse attractiepark. Dat resulteerde in een reclamespot van ruim een minuut.

Het gaat om promotie voor de Gi-Ga Gantische Kerstshow, die op zaterdag 20 en zondag 21 december wordt gehouden in Ahoy Rotterdam. Op het podium staan onder meer Samson, Kabouter Plop, Bumba en K3 straks gebroederlijk naast bijvoorbeeld Pardoes, Roodkapje, Langnek, Draak en Jokie. Onlangs startte de kaartverkoop voor een derde show.

In de commercial zien we hoe Marie haar hond Samson is kwijtgeraakt. Hij blijkt vervolgens op het bordes van het Huis van de Vijf Zintuigen te zitten, naast Pardoes. "Dag meneer die ik niet ken zo", zegt de hond tegen de toverende nar. Even later wordt Samson aangetroffen in het Sprookjesbos.



Sprookjes-oom

"Ik praat zo een beetje tegen de Sprookjes-oom", klinkt het uit zijn mond. "Als bomen kunnen praten, dan ben ik Roodkapje", reageert Marie, die onmiddellijk verandert in het beroemde sprookjesfiguur. Bij de grote schatkist op de Pardoes Promenade staat Kabouter Plop, terwijl op de achtergrond - heel toepasselijk - de Plop-hit Wij Zoeken Een Schat klinkt.



Pardoes tovert hem naar een plek waar hij zich waarschijnlijk beter zal thuisvoelen: het Kabouterdorp. Bij de ingang van Droomvlucht treffen de leden van K3 drie elfjes aan. Een K3-dansje blijkt genoeg om toegang te verschaffen tot de droomwereld. Clown Bumba kan het dan weer goed vinden met Carnaval Festival-gastheer Jokie.