Europa-Park Resort

Duits attractiepark Europa-Park zoekt tweeduizend kerstmannen voor bijzondere stunt

Het Duitse pretparkresort Europa-Park trapt de winter af met een zee van rode pakken en witte baarden. Op vrijdag 28 november mogen tweeduizend bezoekers gratis naar binnen, op voorwaarde dat ze volledig verkleed zijn als een kerstman. Het park in Rust hoopt daarmee één van de grootste kerstmanbijeenkomsten van Duitsland neer te zetten.

De actie markeert de start van het winterseizoen, dat officieel begint op zaterdag 29 november. Wie kans wil maken op gratis toegang, kan zich tot en met 9 november aanmelden via een online formulier. In totaal worden duizend winnaars geloot die elk twee toegangskaarten ontvangen, geldig op de actiedag.

Alleen deelnemers met baard, muts en rode mantel komen het park binnen: bij de ingang wordt de outfit gecontroleerd. Het programma begint om 11.30 uur in het Italiaanse themagebied van het park. Daar wordt een groepsfoto gemaakt, gevolgd door een speciale winterspektakelshow en een verloting onder de aanwezige kerstmannen.



Wereldrecord

Het is niet de eerste keer dat Europa-Park een kerstmanactie organiseert: men begon al in 2002 met het zogeheten Weihnachtsmann-Treffen. In de jaren erna werd meermaals een wereldrecord gebroken, met als hoogtepunt 10.128 aanwezige kerstmannen in 2006. Dit jaar probeert men het concept nieuw leven in te blazen.