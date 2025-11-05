Natura Artis Magistra

Ook Artis heeft nu een eigen tv-show: Bij Ons in de Dierentuin

Na Blijdorp, Ouwehands Dierenpark en Wildlands heeft nu ook Artis een eigen tv-programma op de publieke omroep. Afgelopen weekend was de eerste aflevering van de nieuwe serie Bij Ons in de Dierentuin te zien, de officieuze opvolger van Het Echte Leven in de Dierentuin. De productie speelt zich volledig af in de Amsterdamse dierentuin.

Artis is de oudste dierentuin van Nederland, opgericht in 1838. In de aflevering van afgelopen zaterdag ging het onder meer over het uitzetten van een jonge gier, een verstopte jaguar, eieren bij een python en kraamvisite bij de stokstaartjes. "Maar terwijl nieuw leven ontstaat, moet de dierentuin ook afscheid nemen van een geliefd dier", staat in de beschrijving.

Het Echte Leven in de Dierentuin, dat afgelopen seizoen in het teken stond van Wildlands Adventure Zoo Emmen, wordt gemaakt door I Care Producties en omroep NTR, terwijl Bij Ons in de Dierentuin een creatie is van productiehuis Fabiola en omroep AvroTros. Het programma is de komende weken te zien op NPO 1, op zaterdagavond om 19.05 uur. Terugkijken kan via NPO Start.