Een achtbaan uit een Limburgs pretpark duikt plotseling op in Polen

FOTO'S Bezoekers van een pretpark in Polen kunnen binnenkort een ritje maken in een achtbaan afkomstig uit Limburg. Het Poolse Canpol Wonderland heeft de oude familieachtbaan uit het voormalige Limburgse attractiepark de Valkenier overgenomen. De trekpleister in Valkenburg ging in de zomer van 2021 definitief dicht na zware overstromingen.

Vervolgens werden veel attracties verplaatst naar andere parken. Het duurde even voordat de rollercoaster Green Snake een nieuw plekje had gekregen. Bijna vijf jaar na de sluiting duikt de attractie alsnog ergens op.

Canpol Wonderland ligt in de plaats Czluchów, in het noorden van Polen. Dat is op ongeveer vierenhalf uur rijden van Berlijn. "De bouw van onze nieuwste coaster is afgerond!", meldt het park trots op social media. "Alle tests zijn geslaagd. Dat betekent dat de langverwachte opening dichterbij komt!"



Het gaat om een achtbaan van het type tivoli large, gebouwd door de Duitse fabrikant Zierer. De Valkenier opende de 360 meter lange en 8 meter hoge attractie in 1981. Het baanverloop is gelijk aan bijvoorbeeld de #LikeMe Coaster in Plopsaland Belgium en de oude Kikkerachtbaan in Duinrell.











