Prater

Vechtpartij tijdens Halloween in pretpark: 24-jarige man neergestoken

In het Oostenrijkse attractiepark Prater is op de avond van Halloween een 24-jarige man neergestoken. Het slachtoffer raakte vrijdag zwaargewond na een vechtpartij met een groep van vijf personen. De politie startte een grootschalig onderzoek, want de daders zijn nog voortvluchtig.

Het incident vond 's nachts rond 01.15 uur plaats in de buurt van het beroemde reuzenrad van het park in hoofdstad Wenen. Volgens eerste politieverklaringen werd het slachtoffer zonder duidelijkere reden aangesproken door een groep Syrisch sprekende mannen.

De situatie escaleerde en mondde uit in een handgemeen, waarbij één van de aanvallers een mes trok en toesloeg. Ondanks een uitgebreide zoekactie met meerdere politie-eenheden zijn de verdachten nog niet gevonden. De 24-jarige kreeg ter plaatse spoedeisende hulp van de hulpdiensten en werd overgebracht naar het ziekenhuis.



Getuigen

Over zijn huidige toestand is niets bekend. Tijdens de halloweenavond was het druk in en rond het vrij toegankelijke stadspretpark, waar duizenden feestvierders zich hadden verzameld voor festiviteiten en attracties. De autoriteiten roepen getuigen op om zich te melden.