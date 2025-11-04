Walygator Sud-Ouest

Heftigste achtbaan uit gesloten Brits pretpark verhuist naar Frankrijk

Een groot pretpark in Groot-Brittannië is verleden tijd, maar de attracties gaan niet verloren. Begin dit jaar werd bekend dat Oakwood Theme Park in Wales niet meer opengaat: na jaren van financiële problemen besloot de eigenaar om de handdoek in de ring te gooien. Inmiddels is men begonnen met het ontmantelen van enkele attracties. De meest heftige achtbaan verhuist naar Frankrijk.

Daar heeft de eigenaar van Oakwood, Aspro Parks, nog meer pretparken. Het gaat om Speed: No Limits, een rollercoaster van het type euro-fighter, geopend in 2006. De track, die gekenmerkt wordt door een loodrechte verticale lift, is 600 meter lang en 35 meter hoog. Karretjes gaan twee keer over de kop, met een topsnelheid van 95 kilometer per uur.

Het attractietype is vergelijkbaar met de Typhoon in Bobbejaanland en de Falcon in Duinrell. Speed: No Limits komt terecht in Walygator Sud-Ouest, gelegen in de Zuid-Franse regio Nouvelle-Aquitaine. Daar staan momenteel drie coasters: boomerang coaster Boomerang, kinderachtbaan Coccinelle en wilde muis Mine de Thor.



Vergunningen

De openingsdatum is nog niet bekend: men werkt nog aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Zusterpark Walygator Grand Est in Noord-Frankrijk zal ook een achtbaan uit Oakwood overnemen. Dat park verwelkomt komend jaar de Treetops Rollercoaster, vergelijkbaar met de Kikkerachtbaan in Duinrell, de #LikeMe Coaster in Plopsaland Belgium én de eerder genoemde Coccinelle.