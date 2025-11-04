Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walygator Sud-Ouest

Heftigste achtbaan uit gesloten Brits pretpark verhuist naar Frankrijk

Vandaag, 15.41 uurBeeld: JC Explores

Een groot pretpark in Groot-Brittannië is verleden tijd, maar de attracties gaan niet verloren. Begin dit jaar werd bekend dat Oakwood Theme Park in Wales niet meer opengaat: na jaren van financiële problemen besloot de eigenaar om de handdoek in de ring te gooien. Inmiddels is men begonnen met het ontmantelen van enkele attracties. De meest heftige achtbaan verhuist naar Frankrijk.

Daar heeft de eigenaar van Oakwood, Aspro Parks, nog meer pretparken. Het gaat om Speed: No Limits, een rollercoaster van het type euro-fighter, geopend in 2006. De track, die gekenmerkt wordt door een loodrechte verticale lift, is 600 meter lang en 35 meter hoog. Karretjes gaan twee keer over de kop, met een topsnelheid van 95 kilometer per uur.

Het attractietype is vergelijkbaar met de Typhoon in Bobbejaanland en de Falcon in Duinrell. Speed: No Limits komt terecht in Walygator Sud-Ouest, gelegen in de Zuid-Franse regio Nouvelle-Aquitaine. Daar staan momenteel drie coasters: boomerang coaster Boomerang, kinderachtbaan Coccinelle en wilde muis Mine de Thor.

Vergunningen
De openingsdatum is nog niet bekend: men werkt nog aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Zusterpark Walygator Grand Est in Noord-Frankrijk zal ook een achtbaan uit Oakwood overnemen. Dat park verwelkomt komend jaar de Treetops Rollercoaster, vergelijkbaar met de Kikkerachtbaan in Duinrell, de #LikeMe Coaster in Plopsaland Belgium én de eerder genoemde Coccinelle.

Meer Walygator Sud-Ouest
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be