Disneyland Paris

Disneyland Paris verplaatst betaalde kijkplek voor kerstparade: 21 euro per persoon

Vandaag, 12.01 uur

Disneyland Paris laat bezoekers ook dit jaar weer 21 euro betalen voor een goede plek bij kerstparade Mickey's Dazzling Christmas Parade. De locatie is wel gewijzigd. Voorheen stonden betalende bezoekers bij het kasteel van Doornroosje. Nu is er een speciaal kijkvak gemaakt bij de fontein naast restaurant Plaza Gardens.

"Met uitzicht op Central Plaza biedt het gasten een fantastisch uitzicht op deze zeer populaire parade", aldus Disney. De betaalde optie, beschikbaar via de officiële Disneyland-app, is bedoeld "voor gasten die hun bezoek graag willen verbeteren en personaliseren". "Deze parade blijft vrij toegankelijk met een geldig parkticket", benadrukt men.

Een gegarandeerde plek bij de kerststoet kost minimaal 21 euro per persoon. Dat bedrag kan oplopen op drukke dagen. De online verkoop start vandaag. Mickey's Dazzling Christmas Parade komt tijdens het kerstseizoen - zaterdag 8 november tot en met dinsdag 6 januari - dagelijks voorbij, ter vervanging van Disney Stars on Parade. De wagens stammen uit 2021.

