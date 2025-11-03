Pairi Daiza

Trein stopt straks bij de ingang van Pairi Daiza, de populairste dierentuin van de Benelux

FOTO'S Bezoekers van het Belgische dierenpark Pairi Daiza kunnen vanaf 2028 rechtstreeks met de trein naar de ingang van het park. Het nabijgelegen station Cambron-Casteau wordt de komende jaren volledig vernieuwd. Dat moet het populaire park, dat jaarlijks meer dan 2,6 miljoen bezoekers trekt, beter bereikbaar maken met het openbaar vervoer.

De werkzaamheden aan het station beginnen volgens planning in de zomer van 2026 en duren ongeveer twee jaar. Er komen twee nieuwe, langere perrons met een onderdoorgang die ook toegankelijk wordt voor mensen met een beperkte mobiliteit. De perrons worden 320 meter in de richting van Jurbeke verplaatst, zodat ze dichter bij het park komen te liggen.

Pairi Daiza zelf bouwt een tweede toegang aan de zuidkant van het terrein, op minder dan 150 meter van de onderdoorgang. Dat kost naar verwachting 10 miljoen euro. Zo kunnen reizigers vanuit de trein vrijwel direct het park binnenwandelen. In de spoorinfrastructuur wordt 4,8 miljoen euro geïnvesteerd, gefinancierd door spoorbeheerder Infrabel (2,6 miljoen euro), spoorwegmaatschappij NMBS (1,8 miljoen euro) en Pairi Daiza (400.000 euro).



Alternatief voor de auto

Infrabel-topman Benoit Gilson noemt het "een concrete stap richting eenvoudigere mobiliteit voor iedereen". De federale minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke ziet de plannen als "een opstap naar een coherenter mobiliteitsbeleid dat duurzaamheid en toegankelijkheid combineert". Zijn Waalse collega François Desquesnes benadrukt dat de herinrichting van Cambron-Casteau een alternatief biedt voor de auto.



Pairi Daiza-oprichter Eric Domb ziet het als een symbolische mijlpaal. "Sommigen twijfelden of de trein ooit de eerste keuze zou worden om het park te bereiken. Vandaag bewijzen we dat het kan." Bezoekers die nu met de trein reizen, moeten nog 1,2 kilometer lopen van het station naar de ingang. Door de aanpassing moet dat tegen 2028 verleden tijd zijn.







