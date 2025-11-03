Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen vraagt vergunning aan voor 30 meter hoge spektakelattractie

FOTO'S Attractiepark Slagharen heeft een bouwvergunning aangevraagd voor de 30 meter hoge thrillride die volgend jaar open moet gaan. Looopings kon afgelopen week al onthullen dat het Overijsselse pretpark een discovery revolution 30 heeft besteld bij de Italiaanse fabrikant Zamperla: een frisbee die over de kop gaat. Vandaag komen de documenten uit de vergunningsaanvraag naar buiten.

Het park vroeg bij de gemeente Hardenberg een omgevingsvergunning aan voor "het plaatsen van een attractie aan de Zwarte Dijk 37". In de openbare gegevens wordt het attractietype niet genoemd, maar kenners kunnen aan de bouwtekeningen zien wat men op het oog heeft: een heen en weer slingerende schijf die uiteindelijk een volledige omwenteling maakt.

Het schematische zijaanzicht toont losse stoelen, maar het bovenaanzicht verraadt dat in werkelijkheid sprake zal zijn van een cirkelvormige gondel met dertig zitplaatsen. Een woordvoerder wil zelf nog niets kwijt over het attractietype. Hij bevestigde eerder wel dat sprake zal zijn van "een primeur voor de regio" en "een belangrijke mijlpaal voor Slagharen".



Achtergrondverhaal

Dat moet zorgen voor "een rit die gasten niet snel zullen vergeten". De looping-frisbee, die verschijnt op de oude plek van The Eagle, wordt aangekleed in de stijl van het Wilde Westen. Over de naam en het achtergrondverhaal komt later meer informatie naar buiten. Men wil de toevoeging in de loop van seizoen 2026 in gebruik nemen.



In de Benelux is Slagharen het eerste park met een discovery revolution van Zamperla. Daarbuiten vinden we het attractietype onder meer in het Finse pretpark Särkänniemi, het Engelse pretpark Paultons Park en het Oostenrijkse pretpark Prater.















