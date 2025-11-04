Efteling

Onzekerheid over opening Baron 1898 in de Efteling: onderhoudsbeurt weer verlengd

De heropening van Baron 1898 in de Efteling is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk had de dive coaster afgelopen zaterdag weer operationeel moeten zijn na een twee maanden durende opknapbeurt. Het renovatieproject liep echter vertraging op: vrijdag 31 oktober werd duidelijk dat de attractie tot en met maandag 3 november gesloten zou blijven.

Maar wie nu in de Efteling is, komt alsnog voor een gesloten poort te staan. Baron 1898 rijdt nog steeds niet. Er zijn ook nog geen testritten gespot. Op de openbare onderhoudskalender van het attractiepark staat nu dat het groot onderhoud opnieuw verlengd is, dit keer met twee dagen. Als we de planning mogen geloven, zou de Baron op donderdag 6 november weer moeten rijden.

Daarover kan men echter nog geen zekerheid geven. De verlengde sluiting komt op een pijnlijk moment, want een andere populaire Efteling-achtbaan is deze week óók gesloten: bij houten achtbaan Joris en de Draak vinden tot en met vrijdag werkzaamheden plaats.



Sirocco

Daarnaast kunnen bezoekers deze week geen ritje maken in de Stoomtrein, de Monorail van het Volk van Laaf en bootjesmolen Sirocco. In het Sprookjesbos zijn Het Meisje met de Zwavelstokjes en De Nieuwe Kleren van de Keizer afgesloten in verband met onderhoud. Volgende week blijft de donkere achtbaan Vogel Rok doordeweeks dicht.



"Tijdens het onderhoud zijn er enkele tegenslagen geweest, waardoor de planning niet gehaald is", zegt een woordvoerder over de megaklus bij Baron 1898. "We doen er alles aan om de attractie zo snel mogelijk te heropenen. Helaas is dat vandaag en morgen nog niet het geval." Dat noemt de voorlichter "uiteraard erg vervelend voor onze gasten".



