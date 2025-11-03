Rivoli Rotterdam

Bekende youtubers krijgen rondleiding in attractiepark Rivoli Rotterdam: 'Het Land van Nooit'

VIDEO Hoe ziet een nieuw pretpark eruit na dertien jaar bouwen en een investering van 50 miljoen euro? Dat onderzoekt youtuber Jeffrey Wirtz, beter bekend als Egbert Kanaal, in een ruim veertig minuten durende videoreportage. Samen met Efteling-vlogger Niels Kooyman bracht hij een bezoek aan Rivoli Rotterdam, het attractiepark van Hennie van der Most dat maar niet af lijkt te komen.

De twee kregen een rondleiding van Vincent Bouritius, die zijn eigen YouTube-kanaal DavincstyleGames heeft én de socialmedia-pagina's van Rivoli bijhoudt. Bovendien helpt hij van tijd tot tijd mee op het bouwterrein. Bouritius zorgde voor een speciale tour langs de verschillende onderdelen van het park, waarbij één ding pijnlijk duidelijk wordt: ondernemer Van der Most is de binding met de werkelijkheid verloren.

De initiatiefnemer wil van Rivoli een soort vergaarbak van bij elkaar geraapte tweedehands onderdelen maken. Het afgelopen decennium kwam hij telkens weer met een nieuw idee voor een bijzondere attractie of beleving, gebouwd met behulp van elementen die hij ooit heeft opgekocht en nu in allerlei loodsen liggen opgeslagen.



Geduld

In de praktijk zorgt elk nieuw idee echter voor meer complicaties en vertraging, waardoor een opening nog heel ver weg is - om nog maar te zwijgen over de patstelling met de gemeente. Het stadsbestuur wil Van der Most na al zijn loze beloftes en de eindeloze vertragingen het liefst weer weg hebben. Men moet geduld hebben tot 2030, want dan loopt de erfpacht af. Een mogelijke verlenging lijkt onhaalbaar.



Het is de vraag of het park tegen die tijd wel operationeel is, zeker gezien de penibele financiële situatie van de grondlegger. "Gaat dit park ooit open? Of is het voor de opening al vergane glorie?", valt te lezen in de beschrijving van de cynische YouTube-video. De titel geeft het antwoord al een beetje weg: de makers hebben de bestemming omgedoopt tot 'Het Land van Nooit'.







Afvalverwerkingscentrale

Wirtz en Kooyman nemen onder meer een kijkje in het spookhuis, bij de toekomstige glamping en bij een kermisachtige attractie waarvan de motor is uitgeleend aan Avonturenpark Hellendoorn. Ze maken ook een ritje in een attractie die al af is: een schommelschip afkomstig uit Walibi Holland, met uitzicht op een afvalverwerkingscentrale.



"Niks is echt af", concludeert Kooyman na afloop. "Iedereen die hier komt en dit ziet weet gewoon: dit gaat waarschijnlijk nooit meer wat worden." Wirtz: "Dit is 'm niet." Hij waardeert de passie die betrokkenen nog hebben voor het project. Tegelijkertijd zegt hij: "Jullie zijn al dertien jaar bezig, 50 miljoen... En je zegt: ja, hier komt straks... Maar hoe bedoel je, hier komt straks...? Je bent hier al dertien jaar bezig. Dat is absurd."



Visionair

Wirtz zet vraagtekens bij de werkwijze van de bedenker. "Hennie van der Most is blijkbaar een visionair, maar elke week is zijn visie wel net iets anders." Kooyman zag vooral achterhaalde concepten. "Dingen die gesloopt worden omdat het niet meer kan, dat staat hier." De twee raden wel aan om een rondleiding achter de schermen te boeken. Wirtz: "Ik denk oprecht dat de tour die wij nu hebben gehad interessanter is dan dat het park gaat zijn als het af is."