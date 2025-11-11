Welkom!
Efteling

Efteling-bier uit het assortiment: nieuwe leverancier gezocht

Vandaag, 11.47 uurBeeld: Eftepedia

De Efteling heeft een eigen biertje uit het assortiment moeten halen. Bezoekers kunnen al enige tijd nergens 't Verdiende Loon bestellen: een blond bier dat is ontwikkeld voor Efteling-vakantiepark het Loonsche Land. Het drankje werd vervaardigd door Brouwerij Sint Crispijn uit Waalwijk.

Die samenwerking is echter ten einde gekomen. "We zijn op zoek naar een nieuwe leverancier", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Tot er een nieuwe brouwerij gevonden is, kan 't Verdiende Loon nergens geschonken worden.

Het blondbier werd in 2018 geïntroduceerd als een fruitig blond bier. In 2023 kwam er een aangepast recept: sindsdien werd daadwerkelijk hop uit het Loonsche Land gebruikt en kreeg het bier een nieuwe samenstelling met onder meer tarwemout en de Noorse gistsoort kveik, wat zorgde voor een droger, uitgesprokener smaakprofiel.

Bosrijkse Brouw
Andere verblijfsaccommodaties hebben wél nog hun eigen bier: vakantiepark Efteling Bosrijk serveert Bosrijkse Brouw van brouwerij De 3 Horne in Kaatsheuvel, terwijl het Efteling Wonder Hotel twee varianten van Hotel de Bottle aanbiedt, afkomstig van brouwerij Opener in Dongen.

