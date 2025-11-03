Efteling

Video: Oude Tufferbaan in de Efteling verandert in discotheek door technisch probleem

VIDEO Knipperende lampen in allerlei verschillende kleuren: normaal gesproken zien we dat op kermissen of in discotheken, maar gisteravond gebeurde dat bij de oldtimerbaan in de Efteling. Door een technisch probleem sloeg de verlichting van De Oude Tufferbaan in parkdeel Ruigrijk op hol.

Dat zorgde voor een merkwaardig tafereel, blijkt uit videobeelden van voorbijgangers. In plaats van stemmige sfeerverlichting werden de decors van het parcours verlicht door hysterische, flikkerende led-lampen in onder meer paars, oranje, groen en blauw. De oorzaak van de storing is niet duidelijk.

Dit najaar is de Efteling in de weekenden geopend tot 19.00 of 20.00 uur, zodat bezoekers het attractiepark ook in het donker kunnen beleven. De Winter Efteling gaat officieel van start op maandag 10 november.