The Horror Zone

The Horror Zone gaat weer open: nieuwe spookhuizen én een hoogteparcours

Het Brabantse griezelfestival The Horror Zone presenteert dit jaar niet alleen meerdere nieuwe spookhuizen, maar ook een hoogteparcours. Bezoekers krijgen de kans om te klimmen boven het evenemententerrein. De initiatiefnemers spreken over een "primeur in Europa" en "horror op 9 meter hoogte".

The Horror Zone wordt jaarlijks gehouden in Bosschenhoofd, een dorpje gelegen tussen Roosendaal en Breda. Er doen ruim honderd vrijwilligers aan mee. Het jaarthema luidt dit keer Fields of Blood, de horrorattracties dragen de namen Hail Mary Hospital, Huckabay Highstreet, The Cellar, The Silos en The Root Trail. Verder is er de show The Fire Rite.

Het achtergrondverhaal draait om het fictieve Texaanse dorp Huckabay, waarin na een lange periode van droogte een vreemdeling verschijnt die de gewassen op mysterieuze wijze laat groeien. De bewoners vormen vervolgens een sekte - de Zaaivaders - en aanbidden een bovennatuurlijke kracht: De Eeuwige Oogst. Deze entiteit voedt zich niet met water, maar met menselijke offers.



Grote pretparken

Twee spookhuizen zijn gesitueerd in een grote loods. "Mede dankzij die loods kunnen we nu écht losgaan met licht, geluid, techniek en decor", zegt medeoprichter Koen van Dommelen. Volgens hem zijn de ervaringen vergelijkbaar met "het niveau van de spookhuizen in de grote pretparken". "De lat ligt hoog, letterlijk én figuurlijk."



Bezoekers zijn welkom op alle vrijdagen en zaterdagen tussen vrijdag 14 en zaterdag 29 november, vanaf 18.00 uur. De horrorbelevingen openen om 19.00 uur. Tickets kosten online 29,95 euro en aan de kassa 35,95 euro. Voor een uur lang klimmen moet 15 euro bijbetaald worden.



Lange wachtrijen

De organisatie belooft dat bezoekers de spookhuizen in "kleine teams" beleven. "Bij ons loop je niet in een mensenmassa", aldus Van Dommelen. De lage capaciteit leidt doorgaans wel tot lange wachtrijen. Wie daar geen zin in heeft, kan voor 84,95 euro een vip-kaartje aanschaffen, inclusief versnelde toegang én een rondleiding achter de schermen.