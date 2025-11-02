Welkom!
Attractiepark Toverland

Traumahelikopter en ambulances naar Toverland: medisch noodgeval met personeelslid

Vandaag, 12.38 uur

FOTO'S De ingang van Toverland is vanochtend een tijdje afgesloten geweest vanwege een incident. Daarvoor kwamen een traumahelikopter en twee ambulances ter plaatse. Uiteindelijk bleek geen sprake van een grote calamiteit: een medewerkster van het Limburgse attractiepark was onwel geworden.

Een woordvoerder van Toverland spreekt over een medisch incident, waarbij verder niemand betrokken was. De werkneemster is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. "We wensen haar uiteraard veel beterschap", aldus de voorlichter.

Men riep de traumahelikopter om 11.32 uur op. Vanwege het voorval werd entreegebied Port Laguna gesloten voor publiek. Bezoekers die arriveerden, zijn tijdelijk via een speciale evenementenpoort binnengelaten. Inmiddels is het parkdeel weer vrijgegeven.



