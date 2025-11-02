Walibi Holland

Religieuze activist wacht Walibi-bezoekers op: 'Ken je Jezus al?'

VIDEO Bezoekers van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland zijn vrijdagavond na afloop van een avondje griezelen een religieuze activist tegengekomen. Op het parkeerterrein van het attractiepark stond rond 23.30 uur een christelijke evangelist om - met behulp van een microfoon en een bluetoothspeaker - het woord van God te verkondigen. Hij sprak voorbijgangers aan.

De straatprediker vertelde hoe de mensheid lang geleden is begonnen met oordelen en elkaar afmaken. Hij sprak over "chaos, ziekte en bloed". "Maar er is een uitweg, want God heeft een plan, een plan van verlossing, een plan van herstel, ook voor jou. Ken je Jezus al? Nee? Jezus houdt van jou, man."

De man stond bij de loopbrug tussen de Walibi-ingang en de evenementenparkeerplaats, die in gebruik is tijdens de Fright Nights. Een voorbijganger legde het tafereel vast voor social media. Het moment was niet toevallig gekozen: zeer fanatieke christenen zijn grote tegenstanders van het populaire halloweenfeest in het pretpark.



Satan

Ze vrezen dat satan en dood verheerlijkt worden. Dat leidde vorige week ook al tot een actie van de religieuze organisatie Soulwinners. Opvallend genoeg is juist het evenemententerrein van Walibi jaarlijks het toneel van een groot christelijk festival, de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking.