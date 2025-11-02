Welkom!
Attractiepark Toverland

Toverland moet meebetalen aan verkeersaanpassingen als bezoekersaantal blijft stijgen

Vandaag, 18.22 uurBeeld: @RingelbergNick

Attractiepark Toverland in Sevenum zal in de toekomst deels moeten opdraaien voor kosten van aanpassingen aan de wegen rond het park. Naarmate het bezoekersaantal verder stijgt, neemt de verkeersdruk op de omliggende infrastructuur toe. Gemeente Horst aan de Maas, de provincie Limburg en Toverland hebben daarover nieuwe afspraken gemaakt.

De regeling hangt samen met het nieuwe bestemmingsplan dat de uitbreiding van het Limburgse attractiepark mogelijk maakt. Toverland wil op termijn doorgroeien van ongeveer 1,2 miljoen bezoekers nu naar 3,74 miljoen per jaar in 2046. De provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitten eerder zorgen over de verkeersafwikkeling, vooral op de drukke Middenpeelweg en Helenaveenseweg.

Na een nieuw verkeersonderzoek is vastgelegd wie waarvoor betaalt. Tot een bezoekersaantal van 1,69 miljoen nemen de provincie en de gemeente de kosten van eventuele aanpassingen volledig op zich. Zodra Toverland die grens overschrijdt, moet het park naar verhouding meebetalen.

Beslissingen
Volgens de gemeente zijn mogelijke maatregelen om de verkeersdoorstroming te verbeteren al in beeld, al is nog niet duidelijk wat die precies inhouden. Wel is vastgelegd dat beslissingen over eventuele ingrepen uitsluitend bij de overheid liggen, niet bij het park zelf.

Toverland kan bij toekomstige maatregelen geen schadevergoeding eisen, ook niet als verkeersproblemen invloed hebben op de bezoekersaantallen. De provincie Limburg heeft inmiddels ingestemd met de afspraken: bezwaren zijn ingetrokken. Het is de bedoeling dat het bestemmingsplan eind dit jaar definitief wordt vastgesteld.

