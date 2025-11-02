Plopsaland Resort Belgium

Tweede recensent maakt gehakt van Plopsa-serie: anderhalve ster voor 'de hel op aarde'

De nieuwe realityreeks over de pretparken van Studio 100 valt opnieuw slecht in de smaak bij Vlaamse tv-critici. Na een vernietigende bespreking in Het Nieuwsblad haalt ook weekblad Humo hard uit naar De Wereld van Plopsa, dat sinds vorige week te zien is bij de Belgische zender VTM. Tv-recensent Frederik De Backer kent de docusoap anderhalve ster toe.

Hij spreekt over "acht reclamespots van telkens veertig minuten lang", die hem "levensmoe" maken. Volgens De Backer biedt het programma geen realistische blik achter de schermen van Plopsaland, maar een opgepoetste bedrijfsfilm waarin "een beate grijns klaarblijkelijk het belangrijkste criterium voor tewerkstelling in het park" is.

De columnist noemt de reeks "een blik achter de schermen van de hel op aarde", met onder meer een verhaallijn over een vergeten broek en de lancering van een XXL-worst. "Ene Koen bleek de bedenker van 'het XXL-concept', een concept waarvan ik abusievelijk had gedacht dat het al langer bestond, maar ik ben dan ook geen directeur food & beverage."



Akelig

De Backer schrijft dat het programma vooral draait om personeelsleden die onder toezicht van hun bazen overdreven tevreden lijken over hun werk. Vooral de entertainmentmanager, verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe parade, krijgt ervan langs. "Ik vond die Joachim maar een akelige figuur, met een lach en een blik die nooit dezelfde emotie schenen te delen."



Toen de man vertelde dat hij vroeger al "Gert van Samson" wilde worden, bleef de recensent naar eigen zeggen "verwoest achter". Slechts twee medewerkers wekten een normale indruk: een schoonmaker die bezoekersgeluk uit vuilnisbakken afleidt en een gepensioneerde bankier die in Plopsaland helpt bij "een triest attractietje". "Een beter leven weze hen gegund, ver weg van Plopsaland."



Verbazen

De Wereld van Plopsa volgt medewerkers en bekende gezichten van Studio 100 tijdens de dagelijkse gang van zaken in de Plopsa-parken, waaronder Plopsaland Belgium. De reeks, die wordt uitgezonden met goedkeuring van het bedrijf, lokte vorig weekend 373.000 kijkers naar VTM. De Backer: "Maar het zou me verbazen mocht de tweede het even goed doen."