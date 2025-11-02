Disneyland Paris

Disneyland Paris scherpt de regels aan: luxe hotel niet meer toegankelijk voor niet-hotelgasten

FOTO'S Even rondkijken in het Disneyland Hotel van Disneyland Paris? Dat is vanaf nu niet meer mogelijk zonder een boeking. Het Disney-resort heeft de regels aangescherpt: voortaan mogen alleen hotelgasten en personen met een restaurantreservering het luxe vijfsterrencomplex bij de ingang van het Disneyland Park betreden.

Dat blijkt uit het bijgewerkte reglement op de Franstalige Disney-website. "Om veiligheidsredenen en om de kwaliteit van de ervaring van hotelgasten te waarborgen, is de toegang tot het Disneyland Hotel strikt voorbehouden aan gasten die in het hotel verblijven en personen met een bevestigde reservering voor een specifieke dienst", luidt de tekst.

Als voorbeelden noemt men de restaurants, de spa, de vergaderzalen en My Royal Dream, waarbij kinderen omgetoverd worden tot een prins of prinses. De wc's worden daarnaast expliciet aangestipt. "Het gebruik van de toiletten van het hotel is strikt voorbehouden aan onze hotelgasten."



Fleur de Lys Bar

Tot nu toe was iedereen welkom in het Disneyland Hotel, om een kijkje te nemen in de lobby, te winkelen in de Royal Collection Boutique en iets te drinken in de Fleur de Lys Bar. Dat zorgde af en toe voor overlast voor betalende hotelgasten. Om de rust te bewaren en de exclusiviteit te benadrukken, zijn de regels aangescherpt.



Vooralsnog geldt de regel alleen voor het Disneyland Hotel: in de andere Disney-hotels worden reguliere bezoekers nog wel gewoon binnengelaten. Het Disneyland Hotel telt drie eetgelegenheden: Royal Banquet, La Forêt Secrète par Jean Imbert en La Table de Lumière, waarbij het laatstgenoemde etablissement alleen door hotelgasten gereserveerd kan worden.







