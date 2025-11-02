Efteling

Achter de schermen bij Efteling-onderhoud: schildersbedrijf deelt beelden van Laven

FOTO'S In de Efteling vinden ingrijpende werkzaamheden plaats bij het Volk van Laaf: de Monorail is wekenlang gesloten en verschillende Laven-huisjes ondergaan groot onderhoud. Voor het schilderwerk in het dorpje is schildersbedrijf Prestige VTO Totaal Schilderwerk uit 's-Hertogenbosch ingeschakeld. Op social media verschenen bijzondere plaatjes van de klus.

Hoewel bedrijven die voor de Efteling werken de opdracht krijgen om beslist geen beelden van achter de schermen te publiceren, ging de Brabantse firma toch in de fout. "Project Efteling weer gereed, weer mooie dingen mogen schilderen", staat in een Facebook-bericht. "De laatste hand was voor deco."

We zien verschillende koppen van Laven, waaronder die van orgelspeler Loetwiek. "Orgellaaf bijwerken", staat op een handgeschreven briefje bij het hoofd. "Lektriek Leunhuys", valt te lezen op een briefje bij een ander figuur. "Ik ga zoeken naar oude kop." Lektriek is degene die een lamp vasthoudt en een schok krijgt als passanten een hendel bedienen.



In fases

De Monorail in het Lavenlaar is naar verwachting nog bijna een maand buiten gebruik, tot en met vrijdag 28 november. Voor de werkzaamheden in de omgeving zijn geen termijnen bekendgemaakt. De Efteling is al enkele jaren bezig met het renoveren van het 35 jaar oude dorpje. Dat gebeurt in fases.























































